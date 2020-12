Seit der Wende zahlte das Land Brandenburg für das Gut Zichow in der Uckermark mehr als 100.000 Euro Entschädigung. Dann stellte sich heraus, dass der frühere Gutsbesitzer KZ-Häftlinge des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück beschäftigte.

Wie das Finanzministerium mitteilte, wurde im Jahr 2015 bekannt, dass das Gut während der NS-Zeit Häftlinge des Frauenkonzentrationslagers in Ravensbrück beschäftigte . Das ehemalige Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen wurde von einer anonymen Quelle über diese Verstrickungen informiert. "Im Rahmen der daraufhin aufgenommen Ermittlungen wurden verschiedene Archive und auch die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück um Unterstützung und Übermittlung vorhandener Informationen gebeten", teilte das Ministerium dem rbb mit.

Das Land Brandenburg hat nach Bekanntwerden der NS-Geschichte des Guts Zichow (Uckermark) sämtliche Entschädigungszahlungen zurückgefordert, die seit der Wende für das Gut gezahlt worden sind. Wie das Brandenburger Finanzministerium dem rbb auf eine Anfrage mitteilte, haben Verfahrensbeteiligte insgesamt vier Klagen gegen Bescheide beim Verwaltungsgericht in Potsdam eingereicht. Der Streitwert liegt bei rund 104.000 Euro.

"Sämtliche Verfahrensbeteiligten haben beim Verwaltungsgericht Potsdam gegen diese Bescheide aus dem Jahr 2017 Klagen erhoben", so das Ministerium. Wann der Prozess am Potsdamer Verwaltungsgericht beginnt, ist bislang aber unklar.

Seit Bekanntwerden der NS-Geschichte des Gutsbesitzers gibt es auch einen Streit um einen Gedenkstein, der in einem Wald am Netzowsee 50 Kilometer weiter westlich an ihn erinnert. Anwohner Rainer Witzel sagte im rbb-Fernsehen, er wolle, dass der Stein verschwinde. "Weil ich der Überzeugung bin, hier handelt es sich um einen Menschen der anderen großes Unrecht getan hat. Und auch die Existenz damit, nach '45, sich gesichert hat."

Die Templiner Politikerinnen Birgit Bader (Grüne) und Annett Polle (CDU) aus der Stadtverordnetenversammlung hatten jüngst die Idee ins Spiel gebracht, neben dem Stein eine Gedenktafel zu platzieren, auf der der historische Zusammenhang dargestellt sei. Andreas Büttner, Abgeordneter der Linken im Landtag, sagte hingegen im rbb: "Für die Linke ist vollkommen klar, dass man Nationalsozialisten nicht ehrt. Deswegen ist der Vorschlag von Frau Bader eine mögliche Variante. Eine bessere Variante ist, den Stein zu entfernen."

Insgesamt 92 Häftlingsfrauen aus dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück hausten im Lagergebäude auf dem Gut Zichow. Sie hatten unter erbärmlichen Bedingungen von 1944 bis 1945 Feldarbeit für Hans-Georg Graf von Arnim zu verrichten.