Der Aufbau der drei für Ostbrandenburg geplanten Impfzentren lässt weiter auf sich warten. Passende Räume seien in Frankfurt, Eberswalde und Prenzlau zwar bereits gefunden, teilten Verwaltungssprecher mit. Aufgrund des in der EU noch nicht zugelassenen Impfstoffs habe sich der Starttermin aber nach hinten verschoben, so das Brandenburger Gesundheitsministerium.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die ersten Brandenburger Impfzentren in Cottbus und Potsdam am 5. Januar 2021 an den Start gehen sollen.