Zum Welttag des Bodens am 5. Dezember weist die Deutsche Bundesstiftung Umwelt auf die Bedeutung des Moores als Wasserspeicher und natürliches Kohlenstoffreservoir hin. Wichtig seien dabei Forschungsprojekte zum Moor wie an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (Landkreis Barnim).