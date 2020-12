Kritischer Begleiter Jüterbog Donnerstag, 10.12.2020 | 16:08 Uhr

...und der Kampf für Menschenrechte, Solidarität und gegen Rassismus hört wohl an den Außengrenzen der EU auf!!

Unter welchen Bedingungen Flüchtlinge - also meist die Schwachen, die es nicht nach Europa schaffen - im Libanon, in Jordanien und den inzwischen befriedeten Gebieten Syrien leben, ist wohl mal wieder eher von untergeordnetem Interesse und liegt außerhalb des Wahrnehmungs - und Tätigkeitsbereiches von Aktivisten, die nur hierzulande die o.g. Werte hochhalten.

Die Situation in den Flüchtlingsheimen ist für die Insassen schwierig, ohne Frage....

Aber gab es schon einmal so etwas wie einen individuellen oder kollektiven Dank an dieses Land und seine steuernzahlenden Einwohner, die die Aufnahme, den Unterhalt, die medizinische Versorgung - so mangelhaft sie auch manchmal sei, die Sicherheit vor Krieg und Verfolgung finanzieren - und wo Menschen, die über 40 Jahre gearbeitet haben, mit 800,- € über die Runden kommen müssen (wofür die Neuankömmlinge nichts - und die deutschen Regierungen alles können!).

Dieses dauerhafte unangemessene Fordern ist einfach nur noch peinlich!! Wo sind wir denn hier??