Fürstenwalde (Oder-Spree) statt Atlantik-Küste: Die Stadt an der Spree will ein Paradies für Wellenreiter werden. So soll ein großes Wellenbad für Surfer auf dem jetzigen Gelände des Freizeitbades Schwapp gebaut werden. Das verkündete Bürgermeister Matthias Rudolph (Bündnis Fürstenwalder Zukunft) am Donnerstagabend auf der Stadtverordnetenversammlung.