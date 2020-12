Anna Bayer/rbb Audio: Antenne Brandenburg | 10.12.2020 | Anna Bayer | Bild: Anna Bayer/rbb

Kunstprojekt - Mit der Kettensäge gegen den Klimawandel

10.12.20 | 16:46 Uhr

Der vergangene November war der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Für die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Eberswalde ein Grund, auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Das soll mit Kettensägen-Kunst möglich werden.

Laut heult die Kettensäge von Florian Lindner vor der Geschäftsstelle der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Eberswalde (Landkreis Barnim) auf. Der 36-Jährige ist zweifacher Weltmeister im Motorsägen und hat sein Können schon mehrfach im Fernsehen zur Schaugestellt. Jetzt soll es im Kampf gegen den Klimawandel helfen.

Botschaft mit der Säge

Für die Schutzgemeinschaft sägt er im Rahmen des Projektes "Klimastämme" drei Bänke, die Bürger auf den CO²-Verbrauch von sogenannten Klimafressern, wie beispielsweise Urlaubsreisen mit dem Flugzeug, aufmerksam machen soll. Nach Wernigerode im Harz und vor dem SDW-Hauptsitz in Bonn ist Eberswalde die dritte Station der Aktion.

"Ich säge wirklich zwölf Monate im Jahr und dann ist das Projekt mal eine Abwechslung", so Lindern. "Die Motive sind jetzt für mich nicht so anspruchsvoll aber die Botschaft ist hier entscheidend."

Ein Baum pro Flugreise

In eine der Bänke ist beispielsweise der CO²-Verbrauch von 632 Kilogramm eingeritzt, den ein Flug von Spanien nach Deutschland verbraucht. Die Bank schnitzt er aus einem großen, einhundertjährigen Baumstamm, der in seinem langen Baumleben exakt die Menge an CO²kompensiert hat, die durch den Flug entstanden ist.

Menschen auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, das liegt dem Motorsägen-Künstler am Herzen. "Ich komme aus einem kleinen Ort in Thüringen. Wir leben sehr alternativ, versuchen so wenig Müll wie möglich zu produzieren und auch wenig CO² zu verbrauchen."

Pause mit Gewissen

Die Bänke sollen in und um Eberswalde aufgestellt werden und Passanten laut Felix Müller, Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Brandenburg, etwa bei einer kurzen Ruhepause zum Nachdenken über das Klima anregen. "Neben der Verschönerung des Stadtbildes in Eberswalde wollen wir an den Bürger herantreten und ein Verständnis dafür schaffen, was es eben heißt, dass Wälder CO² kompensieren. Auch wollen wir auf die Bedeutung der nachhaltigen Landwirtschaft hinweisen."

Die drei Bänke sollen nur der Anfang sein. Felix Müller will das Projekt fortsetzen und sucht dafür auch Unterstützer. Sendung: Antenne Brandenburg, 10.12.2020, 16:10 Uhr