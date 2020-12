Ein 31 Jahre alter Mann aus Eberswalde (Landkreis Barnim) muss sich seit Mittwoch am Landgericht Frankfurt (Oder) verantworten. Ihm wird vorgeworfen, mehrere junge Mädchen geschlagen und sexuell missbraucht zu haben. Die Taten sollen sich in Britz (Landkreis Barnim) und in Falkensee (Havelland) ereignet haben.