In Bad Freienwalde haben sich mehrere Ladeninhaber zusammengeschlossen und einen Lieferdienst auf die Beine gestellt. Ziel ist es, die Menschen weg vom Online-Einkauf bei Internet-Riesen zubringen. Per Fax, Telefon oder E-Mail sollen sie die heimischen Läden mit ihren Bestellungen stützen, dass der Umsatz in Märkisch-Oderland bleibt. Denn obwohl der Einzelhandel geöffnet hat, bemerken die Inhaber wegen der Corona-Krise den Wechsel der Einkaufsgewohnheiten und die damit verbundenen Gewinneinbußen.

"Wir liefern heute die Medikamente der Apotheke aus, und zwar fahren wir jetzt in Richtung Kurstadtviertel", erklärt Kurierfahrer Detlef Fiedler. Er hat gleich mehrere Kartons mit Medikamenten in seinem Transporter geladen. Erste Kundin ist eine Frau, die nur ein paar Straßen weiter wohnt, doch sie ist aufgrund ihres Alters nicht mehr besonders gut zu Fuß. Schnell ist Fiedler im Treppenhaus und bei der Frau. Die Dame ist dankbar für die prompte Lieferung.

Seit zwei Wochen läuft der gemeinsame Lieferdienst jetzt schon. Neben der Alten Apotheke machen fünf weitere Geschäfte in Bad Freienwalde mit, unter anderem die Buchhandlung, der Fahrradladen und ein Schreibwarenbedarf. Geliefert wird weit über Bad Freienwalde hinaus - bis kurz vor Berlin und nördlich bis fast in die Uckermark.

Die Idee dazu kam vom Inhaber der Alten Apotheke, Robert Witzke. Er will damit die örtlichen Geschäfte unterstützen. Als Apotheke müsse man ohnehin viel mit den Botenfahrzeugen unterwegs sein. Da habe es nahe gelegen, auch die Bestellungen der Leute in örtlichen Geschäften mit auszuliefern, erklärt Witzke und nennt das Beispiel des Freienwalder Buchladens. "Der musste im ersten Lockdown komplett zu machen und wenn die Leute gewusst hätten, dass sie dort trotzdem etwas bestellen konnten, hätte er sicher weniger Umsatzeinbußen gehabt."

Knapp zwei Euro nimmt Witzke für eine Lieferung. Die bezahlt der Kunde. Noch läuft das Ganze etwas zögerlich an. Insgesamt drei Bestellungen gab es bisher, alle beim Buchladen "Bücherfreund". Für Inhaber Matthias Schröder ist der Lieferdienst dennoch eine Idee mit Zukunft: "Ich hoffe, dass wir vielleicht Kunden zurückgewinnen können - so internet-affine Leute", erklärt er. Wenn man bis 16 Uhr bestellt, ist es am nächsten Tag morgens im Laden und kann theoretisch schon mittags ausgeliefert werden. Schröder will deswegen auch nach der Corona-Pandemie beim Lieferdienst bleiben. Und mehr noch: Er will seinen eigenen Online-Shop einrichten, um auch langfristig mehr Kunden anzulocken.

