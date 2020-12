imago-images/Rainer Weisflog Audio: Antenne Brandenburg | 22.12.2020 | Sabine Tzitscke und Georg-Stefan Russew | Bild: imago-images/Rainer Weisflog

Überarbeitung - Ostbrandenburger Rettungsdienstler fordern Stundenreduktion

22.12.20 | 17:01 Uhr

Sie sind immer zur Stelle, wenn Menschen schnelle medizinische Hilfe benötigen. Doch viele Notfallsanitäter im öffentlichen Dienst arbeiten am Anschlag. Zu viel Arbeit bei mäßiger Bezahlung - viele Stellen können nicht nachbesetzt werden. Von Georg-Stefan Russew

48 Stunden in der Woche und mehr sind für Notfallsanitäter Marco K. an der Tagesordnung. Viele Kollegen arbeiteten am Limit, weil nur durch noch mehr Überstunden fehlendes Personal in den eigenen Reihen ausgeglichen werden könne, erklärte er. Und das frustriere die Kollegen nicht nur in Ostbrandenburg. Denn laut Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes sind sie verpflichtet, 48 Wochenarbeitsstunden zu leisten. In besonderen Fällen, wie jetzt der Coronakrise, kann die Arbeitszeit noch weiter ausgedehnt werden. Bezahlt werden sie aber nur für 40 Stunden.

Tarifrunde im Oktober brachte für Rettungsdienst keine Verbesserungen

Daher hatten viele Hoffnungen in die Tarifverhandlungen im vergangenen Oktober gesetzt. Die Gewerkschaft ver.di hatte von den öffentlichen Arbeitgebern verlangt, dass die Wochenarbeitszeit auf 45 Stunden gesenkt werde. Doch sie blitzen mit ihrer Forderung ab. Dafür stehe nicht genug Personal zur Verfügung, hieß es von der Arbeitgeberseite. Für Marco K. kommt diese Begündung nicht von ungefähr. Schon jetzt werde das Pflichtbewusstsein der Notfallsanitäter durch die Arbeitgeberseite ausgenutzt. "Wir haben alle das Helfer-Syndrom. Klar, wir machen den Beruf, weil wir so ticken und gern helfen möchten und Menschenleben retten." Aber man sei schon frustriert, wenn das nicht ja gewürdigt werde.



Stimmung bei Rettungsdienstlern am Boden

Für den Frankfurter Verdi- Gewerkschaftssekretär Frank Ploss, der Mitarbeiter im Rettungsdienst berät, ist klar, dass die öffentlichen Arbeitgeber auf Kosten der Sanitäter sparten, denn eine Absenkung der Arbeitszeit würde mehr Personal bedeuten, das eingestellt werden müsste. "Also die Stimmung ist am Boden. Wenn ich also nicht erfahre, dass mir für meine Dienste ein entsprechender Lohn gezahlt wird. Wenn ich erfahre, dass ich keine Prämie bekommen soll. Wenn ich erfahre, dass ich sehr viel anders behandelt werde, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus, wo die Kette beginnt bei der Notfallrettung. Und warum soll jemand beim Rettungsdienst benachteiligt werden. Das ist unterirdisch."

Ungleichbehandlung hat schon jetzt direkte Folgen

Ploss spielt dabei auf Beschäftigte in Notaufnahmen und Intensivstationen an. Diese sind genausso ausgebildet wie Notfallsanitätern, erhielten durch den neuen Tarifvertrag monatlich rund 120 bis 180 Euro mehr. Und das sei okay. Was nicht ginge, sei dass der Rettungsdienst ausgeklammert wurde, so Ploss. Und die Auswirkungen dieser Ungleichbehandlung seien schon jetzt spürbar: "Das geht soweit, dass Kollegen den Rettungsdienst verlassen, in die Krankenhäuser gehen, weil ihnen dort vielmehr an finanziellen Mitteln geboten wird", sagte K. Man sei außerdem nicht mehr im Dreck, könne privat besser planen. "Es besteht die Gefahr, dass wir in wenigen Jahren so wenig Personal haben, dass die Hilfsfristen, die vorgeschrieben sind, lange nicht mehr einzuhalten sind, teilweise schon jetzt nicht mehr einzuhalten sind", mahnte der Notfallsanitäter.



Streik könnte Menschenleben kosten

Vieles wird aktuell noch durch Idealismus getragen. Doch Corona verschärft die Belastung für die Sanitäter. Mit Schutzanzügen, die sich wie Taucheranzüge anfühlten, und FFP3- Masken sei man den ganzen Tag unterwegs. Und da bliebe einem schon mal die Luft weg. Das koste zusätzliche Kraft. "Wir wollen nicht streiken! Wir wissen, auch unsere Familien sind draußen", betonte K. Wenn Hilfe gebraucht werde, müsse ein Rettungswagen kommen. "Wenn wir streiken, sterben eventuell Leute draußen. Das ist die Krux in der wir stecken", unterstrich K.

Uckermark kann selbst nichts tun

Verständnis für die schwere Lage im Rettungsdienst kam aus der Uckermark: "Ich kann verstehen, dass die Rettungsdienstler, die wirklich einen tollen Job machen, sich benachteiligt fühlen", erklärte Landrätin Karina Dörk. Aber das seien Diskussionen, die die Tarifparteien wirklich untereinander ausfechten müssten, betonte sie. Dafür böte sich die nächste Tarifrunde an. Dörk könne selbst seien die Hände gebunden, obwohl der Rettungsdienst in der Uckermark in einer landkreis-eigenen Firma organisiert sei, für die der Tarfivertrag Anwendung findet. Tarifpartei ist dennoch nur die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände VKA. Alleingänge eines Landkreises seien hier nicht möglich, hieß es. Sendung: Antenne Brandenburg, 22.12.2020, 15:40 Uhr