IHK-Studie zu polnischen Arbeitspendlern - Bis zu 600 Kilometer am Tag für den Weg zur Arbeit

14.12.20 | 15:02 Uhr

Über 13.000 polnische Arbeiter pendeln nach Brandenburg. Das sagt eine aktuelle Studie der IHK Ostbrandenburg. Viele Polen nehmen dafür lange Wege in Kauf. Corona ist aber auch hier spürbar.

Um ihren Arbeitsplatz in Brandenburg zu erreichen, nehmen polnische Arbeitnehmer Distanzen von bis zu 200 Kilometer täglich auf sich. Das geht aus einer Studie hervor, die die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg (IHK) vorgestellt hat [ihk-ostbrandenburg.de]. Für die Studie hat der Verband die Daten von knapp 3.000 Grenzpendlern nach Brandenburg ausgewertet. Geprägt war die Erhebung in diesem Jahr von der Corona-Pandemie.

Aus Ost-Polen nach Brandenburg

Einzelne Arbeitnehmer legten laut Studie mit Hin- und Rückweg sogar Strecken von bis zu 600 Kilometer am Tag zurück. Der Arbeitsweg von Wochenpendlern liegt der Studie zufolge noch höher; diese sind demnach außerdem auch vermehrt in westlichen Gebieten Brandenburgs tätig.



Zur Herkunft der Pendler sagte der Leiter der Studie, Robert Radzimanowski, dem rbb: "Die Tagespendler kommen vor allem aus dem grenznahen Bereich, wohingegen die Wochenpendler zum Teil aus ganz entfernten und entlegenen Regionen kommen, bis hin zur ukrainischen Grenze."

Mit 75 Prozent stellen Männer den größeren Anteil unter den Grenzpendlern. Sie sind vor allem in der Industrie, im Verkehrs- und Logistikgewerbe sowie in der Forst- und Landwirtschaft tätig.

Frauen vom Lockdown öfter betroffen

Frauen arbeiten eher in Dienstleistungsberufen, wie in der Haus- und Krankenpflege und im Gast- und Reisegewerbe - also in den Branchen, die besonders von den Grenzschließungen während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr betroffen waren. "Es gab eine ganze Reihe von Pendlern, die in der Zeit der Grenzschließungen auch zu Hause geblieben sind, weil auch hier nicht die Nachfrage nicht so hoch war und Hotellerie und Gastronomie geschlossen waren", schilderte Robert Radzimanowski die Sitiuation. "Außerdem war das ein Aufenthalt mit vielen Unbekannten. Die Pendler wussten gar nicht, wie lang die Grenze gesperrt ist. Insofern haben sich vor allem Frauen dazu entschieden, in ihrem Heimatland zu bleiben."

Plädoyer für offene Grenzen

Unterschiede zeigten sich bei der Geschlechterteilung auch bei Gehalt. Frauen erhielten durchschnittlich 1.826 Euro. Dagegen betrug das mittle Einkommen der Männer 1.992 Euro. Insgesamt liegen die Grenzpendler damit in den mittleren Gehaltsgruppen.

Zugverbindungen fehlen

Für den Weg zur Arbeit nutzten die meisten polnischen Pendler das Auto. Dies trage zur angespannten Verkehrslage auf Brandenburger Autobahnen und Bundesstraßen bei, so Radzimanowski. "Betroffen sind vor allem die A12 Richtung Frankfurt (Oder) und die B1 in Küstrin (Märkisch-Oderland) oder der Grenzübergang in Schwedt (Uckermark). Das sind alles Nadelöhre, die entschärft werden sollten."

Schienenverbindungen für Pendler existierten in Ostbrandenburg lediglich in Frankfurt (Oder), Angermünde und für den Grenzübergang Küstrin-Kietz/Kostrzyn, die mit circa 1.000 grenzüberschreitenden Fahrgästen am Tag am stärksten nachgefragt sei. Laut IHK müsse dort zukünftig noch einiges passieren. "Wir wünschen uns einen weiteren Ausbau der Infrastruktur sowohl auf den Schienen als auch bei den Straßenverbindungen, auch um Brandenburg als Arbeitsstandort attraktiver zu machen." Immerhin hält mit dem Fahrplanwechsel am vergangenen Sonntag nun der Zug von Krakau über Zielona Gora nach Berlin auch in Frankfurt (Oder). Sendung: Antenne Brandenburg, 14.12.2020, 14:10 Uhr