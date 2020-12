Matthias FF Montag, 21.12.2020 | 14:45 Uhr

Mein Gedanke wenn ich sowas lese, ist ein Floß mit Solarzellen und Kompressor bzw. Gebläse, das autark auf dem See schwimmt und in der Tiefe belüftet. Technisch ist das einfach machbar. Was es biologisch bringt, weiß ich nicht. Erinnere mich nur dass ich als Kind mein Aquarium nach 2 Tagen ohne Pumpe ins Klo kippen konnte.