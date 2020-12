dpa/Eventpress Schulz Audio: Antenne Brandenburg | 23.12.2020 | Marie Stumpf | Bild: dpa/Eventpress Schulz

Shopping mit Folgen - Trotz Quarantänepflicht wird in Polen weiter eingekauft

23.12.20 | 18:55 Uhr

Seit Mittwoch gilt für Berlinerinnen und Berliner: Wer für einen Shopping-Kurztrip nach Polen fährt, muss zehn Tage in Quarantäne. Ein Besuch an der deutsch-polnischen Grenze zeigt: Offenbar ist die neue Regelung nicht bei allen angekommen. Von Marie Stumpf

Der Parkplatz auf dem Intermarché - dem großen Supermarkt im polnischen Słubice kurz hinter der Grenze in Frankfurt (Oder) ist voll. Einen Tag vor Weihnachten nutzen viele Menschen die Möglichkeit, um letzte Einkäufe für die Feiertäge zu tätigen. Die überwiegende Mehrheit ist aus Polen.



Auffällig viele kommen aber auch aus Frankfurt (Oder) und es sind auch Berliner da. Dabei sind Shopping-Touren nach Polen den Berlinern und Brandenburgern nur mit anschließender Quarantäne möglich. Doch vielen scheint die Regelung gar nicht bekannt zu sein.

Verwirrung und wenig Informationen

Große Verwirrung herrscht etwa auf dem großen Basar in Słubice. Hier sind deutlich mehr Besucher aus der Hauptstadt zu finden. Eine in Berlin lebende russische Frau wollte einen Weihnachtsbraten besorgen. "Weniger als zwei Stunden darf man doch hin- und herfahren", sagt sie und fügt hinzu: "Dass das ab heute nicht mehr gilt, habe ich nicht gewusst. An der Grenze haben sie auch nichts gesagt."



Informationen dazu, welche Reiseregelung ab wann gilt, gibt es am Grenzübergang in Frankfurt (Oder) so gut wie keine. Nur stichprobenartig haben Bundespolizei und Zoll am Mittwoch kontrolliert.

Shuttlebus aus Berlin wird morgen eingestellt

Weiter nördlich auf dem Markt in Hohenwutzen sind rund 30 Berlinerinnen und Berliner mit einem Shuttlebus angekommen. Deutlich weniger, als sonst üblich zu dieser Zeit, sagt Marktleiter Nicolas Gesch. Normalerweise seien es 100 Fahrgäste am Tag.



Ab Donnerstagnachmittag soll der Shuttle-Bus deswegen nicht mehr fahren und wie auch in Słubice die meisten Stände auf dem Hohenwutzener Markt schließen, mindestens bis zum 17. Januar. Bis dahin gilt in Polen ein verschärfter Lockdown, der am 28. Dezember in Kraft tritt. Tankstellen hätten aber weiterhin geöffnet, sodass auch der Kauf von Zigaretten möglich sei.

Änderung des Infektionsschutzgesetzes

Trotz des Lockdowns konnten Berlinerinnen und Berliner bislang für kurze Reisen etwa zum Einkaufen hinter die polnische Grenze fahren. Am Dienstag hat der Senat beschlossen, die Einkaufstouren nach Polen während der Corona-Pandemie mit einer Quarantäne zu verbinden. Die entsprechende Änderung der Infektionsschutzverordnung [berlin.de] ist seit Mittwoch in Kraft.



In Brandenburg gilt die Quaratänepflicht bereits seit dem 16. Dezember, auch für den "kleinen Grenzverkehr". Ausnahmen gelten etwa für Berufspendler, Schüler und Studierende.