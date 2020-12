Die Dezembersonne scheint auf die nagelneue Solaranlage des Hauses von Mike Prietz in Linthe bei Treuenbritzen (Potsdam-Mittelmark). Knapp 14 Quadratmeter groß, versorgen die Panels das Haus mit Strom und liefern noch einen Überschuss. "Ich selbst verbrauche momentan so zwischen 1.300 und 1.500 Kilowatt. Den Rest, den mir die Sonne und diese Anlage produziert, speise ich ins öffentliche Netz ein und kann dabei noch ein kleines Sümmchen nebenbei verdienen."

Doch für Enpal-Gründer Mario Kohle hat die Geschäftsidee offenbar Potenzial, denn die Firma verzeichnet seit Monaten ein enormes Wachstum. An die 5.000 Solaranlagen baut das Start-up in diesem Jahr. Der gebürtige Strausberger (Märkisch-Oderland) hat eine Vision: "Jede Solaranlage auf dem Dach zögert den Klimawandel hinaus, beziehungsweise hält ihn auf. Das war für uns eine wichtige Sache, den Menschen zu zeigen, dass grüne Energien auch einfach gehen können, Spaß machen und es gut ist, seinen eigenen Strom zu produzieren."

Weil Enpal zunächst sämtliche Kosten übernimmt und die Anlagen dann vermietet, hat die Firma mit Hauptsitz in Berlin-Friedrichshain einen gewaltigen Kapitalbedarf. Finanzstarke Investoren glauben an das Start-up. Millionenbeträge haben Banken oder die Gründer des Versandhändlers Zalando in den Solar-Dienstleister investiert. Zuletzt kam laut Mitbegründer Jochen Ziervogel der von Schauspieler Leonardo di Caprio unterstützte "Princeville Climate Technology"-Fonds dazu. Er sagt dazu: "Natürlich ist es auch cool, dass wir eine Chance haben, durch die Beteiligung von Leonardo di Caprio noch mehr Menschen zu erreichen und zu zeigen, was für ein Produkt wir haben."