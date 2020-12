Wossi Berliner im Umland Donnerstag, 10.12.2020 | 16:47 Uhr

Wenn die Tesla-Ansiedlung das längst Überfällige bewirkt hat - auch nicht schlecht. Man spürt aber jetzt schon, wer E.Musk nicht gewachsen ist und wer wem hier "über den Tisch zieht", was zu erwarten war.

Und wenn dann folgt: "Kampagnen zum bewussteren Umgang mit Trinkwasser"; ja dann ist der links/grüne gönnerhafte Verteilungskampf, ohne großartige Lösungen, eröffnet: gute und böse Wasserverbraucher wird es dann geben: Bsp. der duschende Teenager in der Stadt vs. Spargelbauer oder der brauchwassernutzende Waschstraßenbetreiber vs. Poolbesitzer (der sein Wasser sauber, nach der Saison zurückgibt) usw. Und der "Gipfel" wäre dann, wenn man darüber streitet, das dies nicht gendergerecht formuliert ist (das wäre dann der grüne Pappkamerad ;-)

Wenn Profis richtige Pläne für komplexe Zusammenhänge machen, ja dann gehören auf Augenhöhe Sachsen, Polen und Tschechien mit an den Tisch.