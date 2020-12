Der geplante Oder-Ausbau in Polen und Deutschland hat Wissenschaftler des Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) alarmiert. In einem offenen Brief an die Politik kritisieren sie vehement das Vorhaben. Die Oder sei einer der letzten großen, relativ naturnahen Flüsse Europas, heißt es in dem Brief. Durch den Ausbau solle die Oder in ein engeres Flussbett gepresst werden. Dadurch werde aber das Risiko von Hochwasserschäden erhöht, schnellere und steilere Hochwasserwellen seien möglich. Und auch Dürreperioden würden aufgrund von Sohlerosion und sinkender Grundwasserspiegel begünstigt. Sohlerosion bedeutet, dass sich der Fluss immer tiefer eingräbt.