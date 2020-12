Die Nationalparkverwaltung Unteres Odertal hat entschieden, die für Ende Januar 2021 geplanten 14. Singschwantage abzusagen. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre sei eine Corona-konforme Lenkung der Besucherströme auf dem Gelände des Nationalparkzentrums in Criewen und im Nationalparkhaus nicht zu gewährleisten, hieß es am Montag von Seiten der Verantwortlichen.

Die ersten Singschwäne seien bereits in der Region eingetroffen und können weiterhin auch auf eigene Faust beobachtet werden. In den Wintermonaten halten sich im Nationalpark Unteres Odertal alljährlich zum Jahresbeginn bis zu 1.000 Singschwäne auf, um ab März wieder in den Norden in ihre Brutreviere zu fliegen. Zu erkennen sind sie anhand ihrer glockenhellen Rufe.