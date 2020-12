Im Weihnachtspostamt in Himmelpfort (Oberhavel) sind aktuell schon mehr als 200.000 Briefe mit Wunschzetteln angekommen. Im vergangenen Jahr gingen in Himmelpfort fast 300.000 Briefe und Wunschzettel ein, darunter rund 14.000 aus mehr als 60 Ländern im Ausland.

Übrigens kann der Weihnachtsmann in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation in Himmelpfort nicht persönlich besucht werden. Der Rauschebart und seine 20 Helfer haben sich in ein geheimes Hinterzimmer zurückgezogen, um die Weihnachtspost coronafrei bis Heiligabend beantworten zu können.

Himmelpfort ist die einzige Weihnachtspostfiliale der Deutschen Post in Ostdeutschland. In Westdeutschland gibt es sechs weitere. Die Geschichte der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort reicht bis 1984 zurück. Damals schrieben nach Postangaben in der DDR zwei Kinder aus Berlin und Sachsen an den Weihnachtsmann nach Himmelpfort.

Sendung: Antenne Brandenburg, 18.12.2020, 13:30 Uhr