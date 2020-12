Die Hilfsorganisation "Weisser Ring" für Opfer von Kriminalität und Gewalt befürchtet, dass es über die Feiertage mehr Fälle von häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch geben kann. Wie Christian Skowronek, der kommissarische Leiter der Außenstelle in Strausberg (Märkisch-Oderland), dem rbb sagte, sorgen neue Schulschließungen und mehr Home-Office für mehr Enge und Stress.

Zunehmende häusliche Gewalt in Zeiten von Corona

Bereits jetzt seien aufgrund des Teil-Lockdown seit November unmittelbare Auswirkungen innerhalb von Familien zu spüren.



"Die Opferfälle in Märkisch-Oderland sind in diesem Jahr dramatisch angestiegen", bilanzierte Skowronek. "Die psychischen Belastungen nehmen zu, das wirkt sich besonders innerhalb der Familien aus. Dies stellen wir ebenso in anderen Landkreisen Brandenburgs fest."