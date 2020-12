Bei Müllrose (Oder-Spree) hat sich in der Nacht zu Samstag ein schwerer Unfall mit Wildschweinen ereignet. Ein Auto fuhr in die Rotte von fünf Tieren und verletzte vier von ihnen tödlich, wie die Polizei in Fürstenwalde dem rbb bestätigte. Der Fahrer musste mit Verletzungen ins Krankenhaus Markendorf gebracht werden. Der Beifahrer blieb unversehrt. Das Auto wurde beschädigt.