Nach eineinhalb Jahren Bauzeit hat am Montag das neue Straßenverkehrsamt des Landkreises Märkisch-Oderland in Strausberg eröffnet. Wer sein neues Auto zulassen möchte, einen neuen Führerschein oder einen Bewohnerparkausweis beantragen will, findet alles in einem Haus: Straßenverkehrsbehörde, Fahrzeugzulassungsbehörde, Bußgeldstelle und Fahrerlaubnisbehörde sind im neuen Straßenverkehrsamt untergebracht.