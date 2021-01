In Brandenburg sind 42 neue Fälle der Afrikanischen Schweinepest nachgewiesen worden.

Das teilte am Vormittag das Verbraucherschutzministeriums des Landes mit. Damit sind in Brandenburg bisher 444 Fälle von Afrikanischer Schweinepest (ASP) amtlich bestätigt worden.

Alle diese Fälle stammten aus bestehenden Kerngebieten in den Kreisen Oder-Spree (269) und Märkisch-Oderland (147). Insgesamt sind über 90 Prozent aller Infizierten Wildschweine zwischen Schlaubetal und Oderbruch gefunden worden. Lediglich 28 der 444 Funde wurden in Spree-Neiße gemacht. Der erste ASP-Ausbruch bei Wildschweinen in Deutschland wurde am 10. September 2020 amtlich festgestellt. Um die Einwanderung infizierter Wildschweine aus Polen zu erschweren, baut das Land einen 270 Kilometer langen Schutzzaun.