Brandenburg - Zaun zur Eindämmung der Schweinepest noch nicht fertig

14.01.21 | 16:16 Uhr

Der Schutzzaun gegen die Afrikanische Schweinepest in Brandenburg läuft weiterhin. Der Zaun an der Grenze zu Polen sei noch nicht ganz fertiggebaut, sagte ein Sprecher des Umweltministerium. "Der Landkreis Uckermark hat erst am Montag mit seinem Zaunbau begonnen. In Frankfurt (Oder) geht es aufgrund von Kampfmittelfunden nur schleppend voran." Hier stünden noch sechs Kilometer Zaun noch aus.

Keine infizierten Wildschweine außerhalb der Kernzone in Märkisch-Oderland gefunden

In Märkisch-Oderland sind bislang 38 von insgesamt 72 Kilometer Zaun errichtet worden. "Wir haben aber einen Elektrozaun bis nach Hohensaaten hochgezogen, also den Oderdeich mit einem provisorischen Zaum abgesichert", sagte Landrat Gernot Schmidt (SPD) am Donnerstag dem rbb. Zudem sei man aktuell in der Kernzone, nahe der Insel bei Küstrin-Kietz, dabei die feste Zaunanlage zu installieren. Schmidt zeigte sich froh darüber, dass außerhalb dieser Zone keine mit der Afrikanischen Schweinepest infizierten Tiere gefunden seien. Die zahlreichen Maisverschläge hätten die Wildscheine in dem Areal gehalten, sagte er weiter. Bereits fertiggestellt sind die Zaunabschnitte in Oder-Spree, im Barnim und Spree-Neiße.

Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) kritisierte am Mittwoch im zuständigen Landtagsausschuss, dass immer wieder Zäune beschädigt würden. "Wir haben immer wieder das Problem mit massivem Vandalismus", sagte die Ministerin. Feste Zäune würden niedergetreten und zerschnitten, Elektrozaun werde gestohlen. Sie warnte: "Der Infektionsschutz bei weiterhin sehr, sehr starkem Druck aus Polen heraus kann dann natürlich nicht gewährleistet werden."



Vandalismus an den Zäunen