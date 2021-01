Ermittlern des Landeskriminalamtes Brandenburg ist ein Schlag gegen eine Autoschieber-Bande gelungen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und das Polizeipräsidium Potsdam am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, hat die Brandenburger Polizei in einem Großeinsatz in der vergangenen Woche drei mutmaßliche Autodiebe gefasst. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl von Kraftfahrzeugen vorgeworfen.