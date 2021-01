Noah, Marie, Charlotte oder Max – das sind auch in diesem Jahr wieder einige der beliebtesten Vornamen in Berlin und Brandenburg. Vor der Namensgebung stehen allerdings die Monate der Schwangerschaft. Und auch die steht derzeit unter dem Einfluss der Corona-Pandemie.

An einen Schwangerschafts-Boom wegen des Corona-Lockdowns glaubt das Paar nicht. Jaquelines Schwangerschaft zumindest war geplant. Und auch Hebamme Ivonne Polaucke aus Fredersdorf (Märkisch-Oderland) hat Zweifel an demnächst hohen Geburtenzahlen. Zwar haben sich die Anfragen bei ihr aktuell mehr als verdoppelt. Doch das liege vor allem am Hebammenmangel, der durch Corona noch verstärkt werde. Wichtig sei jetzt trotz allem der persönliche Kontakt zu den Schwangeren, selbst wenn die Mütter Corona haben. "Ich habe mir speziell Schutzkleidung zugelegt und musste dafür auch selbst in die Tasche greifen, weil wir als Hebammen vom Gesundheitsamt nichts bekommen haben."