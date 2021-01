Der Landkreis Oder-Spree will Fahrradwege rund um die in Grünheide geplante Tesla-Fabrik sanieren oder neu bauen. Das teilte Sascha Gehm, Baudezernent des Landkreises, dem rbb am Freitag mit. Bis zur geplanten Werkseröffnung im Sommer soll demnach ein Radweg vom Bahnhof durch den nahen Kiefernwald zur Fabrik fertig sein. Sofern, wie vom Landkreis geplant, weitere Spuren an die Landesstraße L38 südlich der geplanten Fabrik gebaut werden, solle gleichzeitig auch der Bau einer Unterführung unter der Straße beginnen.

Tesla-Mitarbeiter, die in Hangelsberg oder Fürstenwalde wohnen, sollen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können. Mit Fördermitteln vom Land will Oder-Spree in den kommenden Jahren weitere Radwege vom Tesla-Gründstück etwa nach Erkner, Spreenhagen und sogar bis Königs Wusterhausen bauen. Die Planer des Landkreises hoffen, dass mit der entsprechenden Infrastruktur mehr als 1.000 Pendelfahrten täglich mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt werden.

So sollen die Radwege etwa "attraktive Beläge" erhalten und so breit sein, dass Radler zügig in beide Richtungen fahren können. Schließlich sollen die neuen Radwege auch mehr Touristen in die Region locken, so Dezernent Gehm.

