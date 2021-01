1.000 Mastschweine aus einem Zinndorfer Mastbetrieb (Märkisch-Oderland) sind in andere Ställe gebracht worden. Tierschützer hatten zuvor auf unhaltbare Zustände hingewiesen. Selbst nach mehrmaligen Aufforderungen durch den Landkreis waren die Missstände in dem Betrieb mit insgesamt 3.000 Schweinen nicht beseitigt worden.

In den vergangenen Wochen hatte der Landkreis bereits einen Teil der Tiere abholen lassen und sich um einer Verbesserung der Zustände bemüht. "Wir haben die Futtersituation verbessert und die klimatische Situation, also Heizung und so weiter, in die Hand genommen. Wir werden den Betrieb auch in der nächsten Zeit begleiten", sagte Landrat Gernot Schmidt dazu.

Schweine aus Zinndorf nimmt unter anderem Landwirt Wolfgang Brand auf. Die Tiere würden schmutzig aussehen, machten aber einen gesunden Eindruck, sagte er dem rbb. "Man darf sie so nicht behandeln", betonte er zugleich. Brand sieht den Zinndorfer Landwirt aber auch in einer Zwickmühle: "Wenn ich einen Läufer [ein junges Schwein, Anm.d.Red.] für 70 Euro kaufe und stecke nochmal Futter für 70 Euro rein - und ich dann nur bis zu 120 Euro für ein Schwein bekomme, dann bin ich irgendwo am Ende", erklärte Brand, der die Tiere nun bis zur Schlachtreife behält.