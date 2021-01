Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (HNE) hat einen neuen Präsidenten. Zwei Kandidaten standen zur Wahl – der elfköpfige Senat entschied sich für Matthias Barth. Barth wird ab September den Vorsitz der Hochschule übernehmen und damit die Nachfolge des bisherigen Präsidenten Wilhelm-Günter Vahrson antreten. Varsohn geht in den Ruhestand.

Barth ist seit 2014 Professor für Bildung für nachhaltige Entwicklung an der Leuphana Universität in Lüneburg. Die Themen Nachhaltigkeit und Bildung ziehen sich durch seinen Lebenslauf. In Bamberg geboren, studierte der heute 46-jährige Umweltwissenschaften. 2007 promovierte er in Erziehungswissenschaften.

Das Amt des Hochschulpräsidenten von Eberswalde habe ihn gereizt, weil hier die großen Fragen der Zukunft angegangen werden, sagt Barth. "Wie gehen wir um mit dem Klimawandel, mit großen Umwälzungen, mit Veränderungsprozessen? Das ist etwas was mich in meiner Arbeit ganz stark beschäftigt. Eberswalde ist da einer der am besten aufgestellten Orte, wo man sehr viel Wirkung entfalten kann."