Verfolgungsjagd in Märkisch-Oderland - Verdächtiger springt auf Flucht vor Polizei ins Eiswasser der Oder

20.01.21 | 15:15 Uhr

Eine wilde Verfolgungsjagd in Brandenburg ist am Mittwochmorgen mit einem Sturz in die kalte Oder und mit Totalschaden auch an einem Polizeiauto geendet.

Die Polizei hatte bei Küstrin (Märkisch-Oderland) versucht, einen mutmaßlichen Autodieb kurz vor der Grenze nach Polen zu stoppen, wie die Polizei-Direktion Ost mitteilte. Demnach brachten aber sowohl Nagelsperren als auch ein quer stehendes Polizeifahrzeug auf der Oderbrücke den BMW-Fahrer nicht zum Halten.

Nach einem Ausweichmanöver auf der schmalen Brücke endete die Flucht des Verdächtigen an einem Brückenpfeiler. Er lief weiter zu Fuß in Richtung Polen. Dort ließ er sich in das eiskalte Wasser der Oder fallen und wurde von der Polizei, wie es heißt, gerettet.

Sachschaden von 60.000 Euro