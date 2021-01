In der Stadt Seelow (Landkreis Märkisch-Oderland) sollen innerhalb der nächsten Jahre insgesamt 300 neue Wohnungen gebaut werden. Das sagte Bürgermeister Jörg Schröder (SPD) dem rbb.

Als Grund nannte Schröder den steigenden Bedarf. Seelow, eine Stadt mit in den letzten Jahren rund 5.400 Einwohnern, profitiere von der Kreisverwaltung als Arbeitgeber. "Landrat Gernot Schmidt meinte, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren etwa 150 Mitarbeiter altersbedingt aufhören", so Schröder, "deshalb möchten wir uns Gedanken darüber machen, neuen Wohnraum zu schaffen."