Seit 2016 twittern Bäume aus der Schorfheide ihre Vitalwerte in die Welt. Forscher vom Thünen-Institut für Waldökologie in Eberswalde wollen damit die Folgen des Klimawandels erfassen. Eine Zwischenbilanz. Von Georg-Stefan Russew

Schon zu Zeiten des Alten Fritz galt Brandenburg als Sandbüchse. Trockenheit war in der Region schon immer ein Thema. Doch seit einiger Zeit beobachten nicht nur Meteorologen, dass die Region – bedingt durch den Klimawandel – immer trockener und wärmer wird. Das Eberswalder Thünen-Institut für Waldökosysteme untersucht, wie unsere Wälder auf die veränderten Bedingungen reagieren. Seit 2016 twittern Bäume aus der Schorfheide ihre Vitalwerte in die Welt.

Die Buche wird rund um die Uhr vermessen. Es ist so, als ob die Forscher den Herzschlag eines Baumes aufnehmen, um zu schauen, wie es ihm unter veränderten Witterungsbedingungen tatsächlich ergeht. Die twitternden Bäume sind mit Saftfluss-und Zuwachssensoren ausgestattet, sagt Projektleiterin Tanja Sanders: "Da wird gemessen, wie viel Wasser der Baum transportiert und wie die Schwankungen des Stammumfangs sind. Das Ganze wird in einer Hochauflösung alle 15 Minuten gemessen." Dadurch sei ersichtlich, dass der Stamm relativ viel pulsiert, das heißt, sich immer wieder zusammenzieht und ausdehnt, damit auch das Wasser transportiert. Auf Twitter [Twitter.com] können Interessierte nachverfolgen, wie es der Buche geht. Dort folgen ihr bereits fast 1.900 User.

Zunächst schickten die Eberswalder Forscher eine Kiefer in Britz bei Eberswalde (Barnim) als ersten deutschen Baum ins Rennen. Bis November 2018 twitterte sie per Box und WLAN-Netz täglich ihre Daten zu Verdunstung, Wasserfluss und Zuwachs. Die Sensorik stammt aus dem Labor für Pflanzenökologie der Belgischen Universität Gent. Doch die Kiefer harzte zu stark, es kam zu Problemen und die Wissenschaftler wechselten auf eine Buche. Buchen galten sehr lange als sichere Wahl, um den Wald für den Klimawandel fit zu machen. Momentan leiden aber auch sie unter den warmen Temperaturen und der Einstrahlung.

Normalerweise benötigt ein Baum zwölf Liter Wasser am Tag. Wenn er drei oder vier Tage nur einen Bruchteil bekommt, macht das noch nicht viel aus. Geht die Dürrezeit länger, sieht es anders aus, so Sander: "Dann schauen wir, was passiert, wie sich der Baum anpasst und was er macht. Zum Beispiel kann er Spätholz ausbilden und signalisiert damit: 'Okay, dieses Jahr ist es mir zu trocken. Ich mach gar nichts mehr. Ich geh jetzt in den Winterschlaf.' Auch wenn es erst Juli ist, der Winterschlaf ist die beste Option und damit schädigt sich der Baum natürlich langfristig nicht selbst, sondern schützt sich."