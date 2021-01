Massen-Keulung in der Prignitz

Bei Gartz/Oder im Landkreis Uckermark ist bei einem weiteren Wildvogel das hochansteckende Vogelgrippe-Virus des Typs H5N8 nachgewiesen worden. Infiziert ist eine Saatgans, wie der Landkreis am Montag mitteilte. Seit vergangenen Herbst wurde das Virus in Brandenburg bei insgesamt sechs Wildvögeln nachgewiesen, wie das Verbraucherschutzministerium Brandenburg bestätigte.

Geflügelzüchter sind wegen Vogelgrippe in Alarmbereitschaft

Fall in Ostprignitz-Ruppin

Kurz zuvor war das Virus in einem Prignitzer Putenmast-Betrieb entdeckt worden. 16.000 Puten wurden daher am Wochenende getötet, um einer Ausbreitung vorzubeugen. Um den betroffenen Betrieb wurde ein Sperrbezirk von gut drei Kilometern eingerichtet. Unter anderem wird dort jetzt das Geflügel von Tierärzten auf die Vogelgrippe untersucht. Auch dürfen keine Produkte wie Eier und Fleisch aus dem Bestand gebracht werden.



Es war der zweite Ausbruch unter Nutzgeflügel in Brandenburg. Verbraucherschutz-Ministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen) hält die Situation für angespannt. Das Friedrich-Löffler-Institut schätzt das Risiko einer Übertragung des Erregers durch Wildvögel auf Nutzgeflügel als hoch ein.