dpa/Bernd Settnik Audio: Antenne Brandenburg | 03.02.2021 | Amtstierarzt Achim Wendlandt | Bild: dpa/Bernd Settnik

Dritter Fall in Brandenburg - Geflügelpest in der Uckermark nachgewiesen - 14.000 Puten getötet

03.02.21 | 10:25 Uhr

In Brandenburg gibt es einen neuen Fall der Vogelgrippe. Rund 14.000 Puten mussten in einem Betrieb in der Uckermark getötet werden. Das Virus hielt Einzug, obwohl der Hof in einem Gebiet liegt, in dem schon länger strengere Schutzmaßnahmen gelten.

Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen ist in einem Brandenburger Mastbetrieb die Geflügelpest nachgewiesen worden. Der Inhaber des Betriebs im Landkreis Uckermark hatte zunächst erhöhte Tierverluste festgestellt und das Veterinäramt informiert. Der Bestand wurde sofort durch die Behörde gesperrt. Im Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) wurde letztlich eine Variante des Geflügelpesterregers H5N8 nachgewiesen.

Nonnemacher: "Seuchensituation weiter angespannt"

Die 14.000 Mastputen am Standort wurden auf Anordnung des Veterinäramtes getötet. In dem Ort gilt bereits die seit dem 13. Dezember 2020 angeordnete Aufstallungspflicht. "Wie der Erreger trotz aller Vorsichtsmaßnahmen in den Betrieb gelangen konnte, wissen wir noch nicht. Der erneute Fall zeigt aber deutlich: die Seuchensituation ist weiterhin sehr angespannt. Ich bitte darum alle Geflügelhalter weiter um erhöhte Wachsamkeit", teilte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch mit. Die Gefahr eines Eintrages des Geflügelpesterregers in Geflügelhaltungen wird durch das FLI weiterhin als hoch eingeschätzt.



Das Veterinäramt des betroffenen Landkreises Uckermark hat die in der Geflügelpest-Verordnung vorgesehenen Schritte angeordnet. Dazu gehören die Einrichtung eines Sperrbezirkes im Radius von mindestens drei Kilometern und eines Beobachtungsgebietes im Radius von mindestens zehn Kilometern um den Ausbruchsbestand.

Dritter Fall in einem Betrieb

Es ist der dritte Fall in einem Nutzgeflügelbestand innerhalb weniger Wochen im Land Brandenburg. Der Geflügelpesterreger H5N8 war Ende Dezember 2020 in einer Kleinsthaltung im Landkreis Spree-Neiße und Ende Januar 2021 bei einem gewerblichen Putenbestand in der Prignitz festgestellt worden. Außerdem wurde das Virus in den zurückliegenden Monaten bei bislang sieben Wildvögeln in Brandenburg nachgewiesen. Zuletzt wurde Ende Januar im Landkreis Uckermark ein mit dem Virus infizierter Wildvogel aufgefunden.



Für Menschen gibt es nach bisherigem Forschungsstand nur ein sehr geringes Ansteckungsrisiko mit dem Geflügelpesterreger. Trotzdem empfiehlt das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) vorsorglich, dass Beschäftigte, die unmittelbaren Kontakt zu infizierten Tieren hatten, zehn Tage lang auf grippeähnliche Symptome achten sollen.



Sendung: Antenne Brandenburg, 03.02.2021, 10 Uhr