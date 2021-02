In der Stadtverordnetenversammlung Fürstenwalde (Oder-Spree) stand am Montag erneut der von zwei Berliner Investoren geplante Surf-Park auf der Tagesordnung. Diskutiert wurde über eine 16.000 Quadratmeter große Freizeitanlage, in der künstliche Wellen erzeugt werden sollen. Damit sollen vor allem Surf-Begeisterte aus ganz Deutschland nach Fürstenwalde gelockt werden. Auch ein Olympia-Stützpunkt ist laut Stadt denkbar.