Gegen den Klimawandel - Magnet-Angler fischen in Barnimer Gewässern nach Schrott

17.02.21 | 12:23 Uhr

Manch einer verzichtet auf's Auto, andere ernähren sich vegan, zwei 18-Jährige aus dem Barnim gehen für den Klimaschutz zum Angeln. Mit großen Magneten stehen sie regelmäßig an Seen und Flüssen und fischen Schrott aus dem Wasser.

Ihre Generation geht mit "Fridays for Future" auf die Straße, sie gehen für die Umwelt zum Angeln: Leon Holub und Devon Hoffmann aus Bernau und Panketal (Barnim) nennen sich "Magnet 4 Future" und verbringen ihre Sonntage an Flüssen und Seen in der Region. Mit Magneten fischen sie Schrott aus dem Wasser. Trotzdem begreifen sich die beiden auch abseits der Demonstrationen als Teil der jungen Klima-Bewegung und wollen mit Aktionen auch Aufklären.

Petri Heil - Klima dankt

Kraftvoll schwingen die beiden 18-Jährigen zwei schwere Magnete in den Finow-Kanal. Mit einem lauten Platschen tauchen die Geräte in die Dunkelheit hinab, wobei das kalte Wasser an die Hosenbeine spritzt. Jeden Sonntag stehen sie mit ihren Seilen am Ufer und angeln.



Ihr Equipment haben sie aus dem Internet. Der günstigste Magnet kostet 20 Euro. Fische haben Leon und Devon dabei aber nie am Haken, sondern Hausmüll und Schrott. "Die Highlights waren auf jeden Fall ein Fahrrad, Anhänger und ein Nebelhorn aus der Sowjetunion, die wir rausgezogen haben", sagt Devon stolz.

Bis zu 500 Kilogramm lassen sich mit den glänzenden Scheiben aus dem Wasser ziehen. Den meisten Schrott finden sie unter Brücken oder in fließenden Gewässern. Schätze sind selten dabei. So türmt sich in ihrem Plastik-Eimer an Ende der Tour vor allem Schrott.



Auf Instagram posten sie Fotos von ihren Funden. Nach nur drei Monaten hat das Duo schon über 1.000 Abonnenten [www.intragram.com]. "Wir wollen Menschen auf das Thema aufmerksam machen und darüber zum Nachdenken anregen, was alles in unseren Gewässern drin ist. Unser Hauptaspekt ist aber auch, andere Menschen zu inspirieren bei uns mitzumachen." Ganz nebenbei rätselt die Community aus Spaß an der Sache auch noch darüber, welche Teile sich da unter dem Rost und Schmutz verbergen.

Sammel-Eimer der Barnimer Schrott-Angler

Jedes Gramm zählt

Drei Stunden lang schmeißen Leon und Devon ihre Scheiben zwischen die Eisschollen. Die Minusgrade machen den Magnetfischern in ihren warmen Armee-Hosen nichts aus. Kronkorken, rostige Nägel, eine poröse Metallplatte und ein Fahrradgriff waren die Ausbeute des letzten Ausflugs an den Kanal. Enttäuscht über den eher kleinen Fang sind die beiden trotzdem nicht. "Kleinvieh macht auch Mist und uns ist jedes geangelte Gramm recht", sagt Leon. "Und dann genau diesen Nagel rauszuholen, wo eventuell ein Hund hätte reintreten können, macht mich glücklich."