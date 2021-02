rbb Audio: Antenne Brandenburg | 18.02.2021 | Michael Lietz | Bild: rbb

Eisbrecher im Einsatz - Sorge um die Oderdeiche wegen Eis-Hochwasser

18.02.21 | 18:46 Uhr

Das Eis-Hochwasser auf der Oder ist ein echtes Naturschauspiel. Was die einen begeistert, bereitet anderen jedoch Sorgen: Es könnte Schäden an den Deichen geben. Eisbrecher sind schon in der Spur, gesucht werden noch Deichläufer.



Die Oder führt derzeit Hochwasser. Am Pegel Hohensaaten-Finow (Märkisch-Oderland) fehlten am Donnerstag noch 13 Zentimeter bis zur Hochwasser-Warnstufe 3. Weiter flussaufwärts im Süden ist die Lage noch etwas entspannter. Allerdings ist die Oder zurzeit auch noch vereist.



Bei Güstebieser Loose, wo im Sommer die Fähre zwischen Deutschland und Polen übersetzt, sind hunderte Meter Deichvorland zugefroren. Und auch die Oder - überzogen von übereinandergeschobenen Eisschollen - ist zum Stillstand gekommen.

Das Naturschauspiel zieht derzeit Schaulustige mit Ferngläsern oder Kameras an die Ufer. Ein Angler zeigte sich gegenüber dem rbb erfreut, dass die Oder-Wiesen seit langer Zeit wieder einmal überschwemmt sind. "Für die Fische ist das optimal. Das sind Laichgebiete. Wenn es aufgetaut ist, ziehen sich die Fische da rein. Das gab es in den letzten Jahren gar nicht und das hat man beim Angeln auch gemerkt." Auch Wolfgang Werner aus Seelow (Märkisch-Oderland) ist gekommen, um sich das Eis anzuschauen. Er erinnert sich dabei aber auch an das Winterhochwasser von 1981. "Da war es kritisch", sagt er. "Auf dem alten Oderdeich wurde von der ehemaligen Volksarmee ein knapper Dreiviertel-Meter Sand aufgefüllt."

Deichläufer fehlen an der Oder

Kritisch ist die Situation momentan an der Oder zwar nicht. Eisversetzungen und Tauwetter könnten aber dafür sorgen, dass der Pegel schnell in die Höhe steigt. Dann, ab Warnstufe 3, werden rund um die Uhr Deichläufer eingesetzt, die darauf achten, dass sich keine Eisschollen in den Deich bohren.

Allerdings sieht es etwa im Amt Golzow derzeit mit Deichläufern schlecht aus. Das Amt ist für 19 Kilometer Oderdeich verantwortlich. Laut Amtsdirektor Lothar Ebers fehlen aber 24 von 48 Freiwilligen. Zum letzten Mal im Einsatz waren die Läufer vor über zehn Jahren. Deswegen sei das Thema ein Stück aus dem Fokus geraten. "Wir haben sehr viele ehrenamtliche Deichläufer gehabt, aber die sind mittlerweile ein bisschen an die Altersgrenze gekommen und wir brauchen Nachwuchs", sagt Ebert. Die Deichläufer sind in Zwölf-Stunden-Schichten im Einsatz und arbeiten ehrenamtlich. Gestellt werden allein Kleidung und Verpflegung.

Eisbrecher sorgen für Entspannung

Um der Gefahr Einhalt zu gebieten, sind zurzeit auch schon Oder-Eisbrecher unterwegs. So waren auch am Donnerstag wieder sieben polnische und sechs deutsche Schiffe im Einsatz. Diese bewegen sich in Richtung Schwedt (Uckermark) und sind laut dem Landesamt für Umwelt am Donnertag an der dortigen Oderbrücke angekommen. Bereits am Mittwoch sind die Eisbrecher an der deutsch-polnischen Grenze auf eine große Eisbarriere gestoßen, sagt Regina Jeske Einsatzleiterin beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Eberswalde (Barnim). Bei Widuchowa mussten sich die Schiffe immer wieder auf die Eismassen schieben, um sie mit ihrem Gewicht zu zerstören. Durch den Einsatz sind am Pegel in Schwedt die Wasserstände nun wieder stark gefallen.

Am Freitagvormittag hat Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen) seinen Besuch am Grenzfluss angekündigt. Er will sich in Hohenwutzen über die Hochwasser-Lage informieren. Sendung: Antenne Brandenburg, 18.02.2021, 16:40 Uhr