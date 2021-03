rbb / Anna Bayer Audio: Antenne Brandenburg | 15.03.2021 | Autorin: Anna Bayer | Bild: rbb / Anna Bayer

Schönow (Barnim) - Funkmast wird ohne Wissen der Bewohner errichtet

15.03.21 | 18:35 Uhr

Für 5G wollen Bewohner im Bernauer Ortsteil Schönow (Barnim) nicht alles mitmachen: Ein Funkmast soll direkt auf einem Sportplatz errichtet werden. Über das Bauvorhaben wurden die Bewohner zuvor nicht informiert.

Auf dem Sportplatz in Schönow steht seit Montag ein Bagger. Eigentlich wird an dieser Stelle Kopfball geübt und Gymnastik gemacht. Doch hier am Rand des Sportplatzes wird bald ein Funkmast stehen, 35 Meter wird er hoch sein. Zum Vergleich: der Kirchturm von Schönow ist nur 25 Meter hoch. Der Bau sorgt bei den Anwohnern für Ärger, eine Online-Petition gegen den Mast haben bis jetzt knapp 900 Menschen unterschrieben. Ein Problem auch für den Sportverein Rot-Weiß Schönow, der sowieso nicht genug Platz hat, wie Jörg Maaz, Abteilungsleiter Fußball im Vorstand des Vereins, sagt: "Wir platzen aus allen Nähten, wir haben keine Umkleidekabinen mehr, keine Sanitäranlagen in ausreichender Menge und die Sportstätte selber wird auch zu klein."

Funkmast zuvor nicht angekündigt

Von dem geplanten Funkturm haben die öffentlichen Vertreter in Schönow bis zuletzt nichts gewusst. Die Genehmigung hatte der Landkreis Barnim im September erteilt, jedoch mitgeteilt wurde der geplante Bau des Funkmasts niemandem. Erst einen Tag bevor die Bagger anrollten, erfuhren die Menschen vor Ort davon. Für Sven Grosche (CDU), den Ortsvorsteher von Schönow ist das unbegreiflich. Er hat erwartet, dass die örtlichen Vertreter die Bürger in einen solchen Entscheidungsprozess mit einbinden würden. "Das ist einfach über die Köpfe hinweg regiert. Und mit so was können wir uns nicht anfreunden", sagt Grosche.

Bauvorhaben nicht mehr aufzuhalten

Ortsvorsteher und Vereinsvorstand sind sich einig, dass der Standort auf dem Fußballplatz absolut ungeeignet ist. Neben der Platzproblematik hat Fußballtrainer und Vorstand Jörg Maaz noch andere Bedenken: Er befürchtet, dass Kinder die Steighilfen am Mast nutzen könnten, um hochzuklettern und sich dabei verletzen könnten. Generell gegen einen Funkmasten in Schönow stellen will sich Maaz nicht: "Wir brauchen alle einen 5G-Standard, das ist ganz klar, aber bitteschön auch an geeigneten Standorten." Die Stadt Bernau teilte dem rbb schriftlich mit, dass die Stadtverwaltung versäumt habe, die Öffentlichkeit zu informieren. Das sei aber ein Versehen gewesen und keinesfalls Absicht. Dass es nun Ärger und Frust zur Situation gebe, sei nachvollziehbar. Stoppen könne die Verwaltung das Bauvorhaben aber nicht mehr.

Sendung: Antenne Brandenburg, 15.03.2021, 16:40