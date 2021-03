Es war der größte Heroin-Aufgriff in Deutschland: In einem Laster wurden unter Süßigkeiten 650 Kilo Drogen gefunden. Jetzt hat das Landgericht Frankfurt (Oder) den Lkw-Fahrer verurteilt. Der entscheidende Tipp bei der Suche nach dem Mann kam aus den Niederlanden.

Das Gericht sah das aber anders: In der Urteilsbegründung hieß es am Montag, dass es mehrere Hinweise darauf gab, dass der Fahrer genau Bescheid wusste. Unter anderem schaltete der Fahrer immer erst kurz vor den Grenzkontrollen die Kühlung für die Ladefläche an. Zudem wurde mehrfach die eingeschlagene Route geändert. Das Heroin soll laut Anklageschrift aus dem Iran stammen, das in Kirgisistan verpackt wurde, um dann über Polen und Deutschland in die Niederlande gebracht zu werden.

Niederländische Fahnder hatten bereits seit Anfang 2018 eine Bande überwacht, die verschiedene Drogen aus Kirgisistan in die Niederlande geschmuggelt haben sollen. Es wurden Telefone überwacht und in den mitgehörten Gesprächen war unter anderem auch von dem Herointransport die Rede.

Parallel zu dem Verfahren in Frankfurt (Oder) liefen auch mehrere Verfahren in den Niederlanden gegen die Hintermänner der Bande. Der am Montag verurteilte Fahrer gehört übrigens zur Bande. Das hat das Gericht klargestellt. Er habe die Fahrt wegen akuter Geldnot übernommen.