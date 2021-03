Die Polizei in Berlin und Brandenburg geht erneut Hinweisen nach, wonach fünf Leichen im Uckersee nordöstlich von Berlin versenkt worden sein sollen. Taucher der Polizei sind am

Dienstag in dem Gewässer in der Uckermark im Einsatz gewesen, wie das Polizeipräsidium Brandenburg mitteilte. Von einem Boot aus stiegen sie ins Wasser und versuchten, die Leichen zu finden, die vor rund 20 Jahren in dem See versenkt worden sein sollen.