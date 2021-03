dpa/P. Pleul Audio: Antenne Brandenburg | 11.03.2021 | Eva Kirchner | Bild: dpa/P. Pleul

Internationale Tourismusbörse - Wie sich Oder-Spree auf die Urlaubssaison vorbereitet

11.03.21 | 16:28 Uhr

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass vieles auch digital geht. Aber eines definitiv nicht: Urlaub. Der Landkreis Oder-Spree stellt auf der virtuellen Internationalen Tourismusbörse vor, was bald im Realen möglich sein soll.

Radeln entlang der Oder bei Neuzelle, Wandern im Schlaubetal oder Badeurlaub am Scharmützelsee – eigentlich hat der Oder-Spree-Kreis alles, was das Urlaubsherz begehrt. Nur eines fehlt der Branche im Moment: die Gäste. Noch dürfen sie nicht kommen, trotzdem bereiten sich die Touristiker im Kreis auf die bevorstehende Saison vor. Geplant ist, den Urlaubern verstärkt digitale Angebote zu machen.

Per Handy-App um den Scharmützelsee

Auf dem Programm stehen hier Stadtspaziergänge via Handy-App durch Storkow oder eine Schnitzeljagd rund um den Scharmützelsee. Urlaubstipps und Tourenangebote per Smartphone seien in diesen Zeiten ein Muss, sagt Laura Beister, Chefin des Tourismusvereins Scharmützelsee: "So kann der Gast individuell die Region erleben, ohne sich an eine Gruppe binden zu müssen."



Die digitalen Angebote werden täglich aktualisiert und manche App bekommt eine Auffrischung. Auch bewährte Veranstaltungen wie das Radscharmützel müssen für die zweite Urlaubssaison in der Corona-Pandemie neu geplant werden.

Doch nicht nur in der virtuellen Urlaubswelt laufen die Vorbereitungen. Auch ganz analog wird in diesen Tagen gewerkelt. Zum Beispiel im Ferienpark Scharmützelsee in Wendisch Rietz.

Viele haben schon gebucht

Lautes Sägen und Hämmern statt Kindergejubel und eilig vorbeihetzende Handwerker statt entspannter Spaziergänger, so sieht es im Ferienpark in diesen Tagen aus. Ein trauriger Anblick, findet Betreiberin Anja Witzlack beim Rundgang durch die Anlage. "Total ungewohnt, normalerweise rennen jetzt schon Familien mit Kindern durch die Anlage", sagt Witzlack, "jetzt ist es ein verlassenes Dorf".

Doch so soll es nicht bleiben. Hoffnung macht der Blick auf die Buchungszahlen für den Sommer. Die meisten der 150 Ferienhäuser seien jetzt schon ausgebucht. Und Anja Witzlack geht davon aus, dass die ersten Gäste kommen, sobald wieder gereist werden darf. Deshalb wird jetzt gebaut, repariert und desinfiziert: "Neue Terrassenbauten, neue Möbel, die Bäder wurden saniert, oder wir haben in den Innenräumen die Malerpinsel geschwungen."

Mehr Platz in der Sauna

Die etwa 20 Mitarbeitenden des Unternehmens haben alle Hände voll zu tun. Vom Hausmeister über das Servicepersonal bis zu Rezeptionist Andreas Brandt: "Das Telefon klingelt ununterbrochen wir buchen viel um. Die Leute sind verunsichert."

Aber es besteht Hoffnung und Lust, endlich wieder zu starten. Das gilt auch für die direkten Nachbarn der Ferienanlage, die MeineZeit AG, berichtet deren Geschäftsführerin Susanne Du Chesne. Zu dem Unternehmen gehören ebenfalls Ferienhäuser, Hotels, Gaststätten und die Satama-Sauna. Hier wird hinter den Kulissen fleißig gearbeitet und die Abstandskonzepte für die Saunen aus dem letzten Sommer werden aufgefrischt. Besonders freut sich Du Chesne auf die Eröffnung der neuen Sauna "Traumzauber-Baude". In der Sauna bringe Corona aber nicht nur Negatives mit sich, findet die Geschäftsführerin: "Es war mehr Platz und das hat den Saunabesuch vielleicht noch schöner gemacht."

Informationssäulen gegen überfüllte Strände

In der Sauna lassen sich Abstandsregeln durchsetzen, schwieriger wird es am Badesee. Damit sich an den Stränden die Badegäste nicht tummeln, will der Tourismusverband Seenland Oder-Spee digitale Informationssäulen nutzen. "Hier zeigen wir, welcher Strand gerade besonders belegt ist. Dann können wir Gästen aus den Schwerpunktgebieten auch andere Angebote unterbreiten", erklärt Ellen Rußig vom Tourismusverband.