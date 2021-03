rbb/ Georg-Stefan Russew Audio: Antenne Brandenburg | 23.03.2021 | Tony Schönberg und Georg-Stefan Russew | Bild: rbb/ Georg-Stefan Russew

Wirt gibt nach "Reichsbürger"-Querelen Restaurant ab - Bad Saarower Bahnhofshotel hat neuen Betreiber

23.03.21 | 20:13 Uhr

Weil der Wirt des Bahnhofshotels in Bad Saarow gegen Corona-Auflagen verstoßen haben soll, wurde das Lokal im Dezember zwangsgeschlossen. Nun stehen die Zeichen auf Neuanfang. Von Georg-Stefan Russew

Anfang Dezember 2020 sorgte ein Gastronom über die Grenzen Bad Saarows (Oder-Spree) hinaus für Schlagzeilen, als dieser trotz des Verbotes im Rahmen der Corona-Eindämmungsverordnung Gäste am Tisch bewirtet haben soll. Der Landkreis ordnete die Zwangsschließung an. Doch auch an diese wollte sich der Gastwirt nicht halten; er stehe der Reichsbürger-Szene nahe, hieß es. Daraufhin wurde das Bahnhofshotel behördlich versiegelt. Jetzt hat ein neuer Betreiber einen Pachtvertrag für das Lokal unterschrieben.



Neuer Betreiber bereits im Gastgewerbe

Der Gastronom und sein Geschäftspartner, beide Inhaber des Bahnhofshotels, haben das Objekt an den Saarower Gastronomen Reshad Hamid verpachtet. Dieser hatte bisher das Hotel Villa Ettel betrieben, das ebenfalls dem Bahnhofshotel-Betreiber und seinem Kompagnon gehörte. Weil die Villa Ettel verkauft wurde, boten sie Hamid die Gaststätte an - und der gebürtige Afghane nahm an.

Mit den mutmaßlichen Reichsbürger-Aktivitäten des ehemaligen Wirtes hat Hamid eigenen Angaben zufolge aber nichts zu tun: "Nein, ich habe selbst Migrationshintergrund - also um Gottes willen!", sagte Hamid dazu dem rbb. Er wolle das Bahnhofshotel jetzt so führen, wie er die Villa Ettel betrieben habe. Woanders hätte er mit Blick auf die Vorgeschichte der Lokalität wohl ablehnen müssen, er zähle aber auf die "Rückendeckung der Einheimischen, der Stammgäste", ohne die er den Schritt wohl nicht gemacht hätte.

Der Haupteingang ist immer noch versiegelt.

Restaurant noch versiegelt

Der alte Betreiber hatte Anfang Dezember 2020 auf seiner Internetseite erklärt, dass in seiner Lokalität fortan die Gesetze des "Königreichs Deutschland" gelten; im Impressum wurde es als Aufsichtsbehörde genannt. Auf das "Königreich Deutschland" (KRD) berufen sich sogenannte "Reichsbürger", die die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen. Im Impressum des Restaurants in Bad Saarow war auch Lutherstadt/Wittenberg als Hauptsitz angegeben - angeblicher Gründungsort des "KRD". Die Seite ist inzwischen offline.

Neuer Pächter will Abhol- und Bringservice einrichten

Der neue Pächter erklärte gegenüber dem rbb, dass er in Gesprächen mit dem Landratsamt stehe und darauf vertraue, dass die Zwangsschließung bald aufgehoben werde. Hamid hat nach eigenen Angaben für das Bahnhofshotel ein Konzept entwickelt: Er will zunächst einen Abhol- und Bringservice anbieten. Der Kreis ließ durchblicken, dass er im Kontakt mit dem neuen Betreiber stehe. "Uns ist es wichtig, von Anfang an einen rechtskonformen Betrieb sicherzustellen", sagte Kreissprecher Mario Behnke dem rbb.