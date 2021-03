Online-Vorlesungen und -Prüfungen sollen den Unibetrieb in Corona-Zeiten am Laufen halten. Bei Klausuren öffnet der digitale Modus allerdings auch neue Möglichkeiten zu mogeln. An der Viadrina kam es jetzt zu Zwischenfällen.

Die Frankfurter Europa-Universität Viadrina hat zwei Online-Klausuren der Wirtschaftswissenschaften nach großflächigem Betrug annulliert. 400 Bachelor-Studierende der Wirtschaftsinformatik und des englischsprachigen Studienangebots "Business Informatics" müssen deshalb noch einmal zur Prüfung antreten, wie die Viadrina am Donnerstag mitteilte. "Es hat in erheblichem Umfang - bei etwa einem Fünftel der Teilnehmenden - Täuschungen gegeben", sagte Viadrina-Präsidentin Julia von Blumenthal dem rbb.

"Der notwendige Vertrauensvorschuss ist aufgebraucht", erklärte Viadrina-Sprecherin Michaela Grün in diesem Zusammenhang. Viele Prüfungen könnten wegen der hohen Hygiene-Auflagen einfach nicht im Präsenzmodus abgehalten werden. Wenn dies ausgenutzt werde, bleibe keine andere Lösung, als im Sinne der Chancengleichheit die Klausur im Präsenzmodus zu wiederholen, so Grün weiter. Es tue ihr für alle Studierenden leid, die nicht getäuscht hätten und jetzt noch einmal antreten müssten.

"Die nachgewiesenen Täuschungsversuche wurden geahndet, um insbesondere auch gegenüber den ehrlichen Studierenden eine deutlich unterschiedliche Behandlung zu zeigen", erklärte von Blumenthal. Es sei ein entsprechender Eintrag in die jeweiligen Studierenden-Akten vorgenommen worden.



Die Prüfungen werden vom 7. bis 9. April 2021 in Präsenz und unter Einhaltung der pandemiebedingten Vorschriften und Auflagen durchgeführt. Ein Zweittermin folgt im Mai. Um in Zukunft Betrugsversuche zu verhindern, sollen Aufgabenstellungen pro Online-Klausur in mehreren Versionen ausgegeben werden. So sollen eventuelle Absprachen erschwert werden, weil schlicht nicht klar sei, wer welches Aufgabendesign erhalten hat, erklärte Grün.



Sendung: Antenne Brandenburg, 25.03.2021, 12:30 Uhr