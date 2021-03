Am Werbellinsee im Landkreis Barnim hat sich am Samstag erneut ein Tauchunfall ereignet. Beide Taucher mussten per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Berlin gebracht werden. Inzwischen konnten sie aber wieder entlassen werden.

Der Werbellinsee ist ein beliebter Tauchspot, weil er einer der wenigen in Brandenburg ist, in dem sehr tief, bis zu 58 Metern, getaucht werden kann, erklärt Thomas Seelig auf Nachfrage des rbb. Er ist Hobbytaucher und gelernter Rettungsassistent und war schon etliche Male im Werbellinsee. Zusätzlich würden Taucher unter anderem von den Attraktionen im See gelockt: Mehrere Wracks von Schiffen und Kaffenkähnen liegen auf dem Grund. Seelig macht sich besonders Sorgen um Hobbytaucher, die normalerweise um diese Zeit in Urlaubsländern tauchen würden und während der Corona-Reisebeschränkungen nun vermehrt in die Brandenburger Seen steigen: "Der Werbellinsee stellt ganz andere Anforderungen an den Taucher, die Ausrüstung muss angepasst sein."

Thomas Seelig empfiehlt die richtige Ausrüstung dabei zu haben, am Besten sogar eine Sauerstoffflasche für den Notfall. Nach dem tödlichen Tauchunfall Ende Januar hat er außerdem zusammen mit Notärzten eine Art Notfallkoffer für Tauchgruppen zusammengestellt. So kann dann direkt nach dem Unfall Erste Hilfe geleistet werden bis der Rettungsdienst da ist.