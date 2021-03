In Eberswalde (Barnim) soll nach rbb-Informationen ein Bundeszentrum für Weidetiere und Wolf eingerichtet werden. Die genauen Räumlichkeiten stehen noch nicht fest. Landwirtschaftsministerin Julia Klöcker will am kommenden Mittwoch im Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde die Aufgaben des neues Bundeszentrums vorstellen.