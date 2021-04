dpa/Frank May Audio: Antenne Brandenburg | 30.04.2021 | John-Alexander Döring | Bild: dpa/Frank May

Urlaub im Nachbarland - Polen erlaubt in 425 Gebieten das Wildcampen

30.04.21 | 16:57 Uhr

Ab dem 1. Mai ist in Polen auch das Wildcampen im Wald erlaubt. Das teilt der polnische Staatsforstbetrieb "Lasy Państwowe" am Freitag auf seiner Facebook-Seite mit. Die Entscheidung der Staatsforstbetriebe ist das Ergebnis eines Pilotprojekts aus dem vergangenen Jahr. Damals war Corona-bedingt das Interesse am Urlaub in freier Natur stark gestiegen.

Wildcampen nur mit Umsicht

Mit dem Projekt „Night in the Woods“ [www.zanocujwlesie.lasy.gov.pl] stehen ab Samstag insgesamt mehr als 600.000 Hektar in 425 Waldgebieten zur Verfügung. Bisher gab es nur 46 legale Gebiete, die bereits zum Zelten ausgewiesen worden. Die polnischen Behörden haben die Gebiete online auf einer Karte ausgewiesen.