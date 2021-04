Vertreter des Bundes haben sich am Freitag im Landkreis Oder-Spree über die Anstrengungen Brandenburgs informiert, die Afrikanische Schweinepest einzudämmen. Vandalismus bereiten den Verantwortlichen Sorgen.

Der Bund hat sich am Freitag im Schlaubetal (Oder-Spree) über die Schweinepest-Maßnahmen des Landes informiert. In den kommenden Tagen soll die Jagd auf Wildschweine in der sogenannten weißen Zone beginnen. Dieses umzäunte Gebiet umschließt die Schweinepest- Hotspots von Neuzelle, Friedland, Frankfurt(Oder) und im Oderbruch. Betroffen sind mehrere zehntausend Tiere. Von den geplanten 650 Kilometer Zaun fehlen noch ein paar Strecken, sagte Uwe Feiler, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium. Sobald dieser stehe, sei das oberste Ziel die weiße Zone wildschweinfrei zu halten. Dazu sollen auch Drohnen und Wärmebildkameras zum Einsatz kommen.

Mehr als tausend ASP-Fälle sind schon in Polen festgestellt worden. Beate Kasch, die Chefin des Nationalen Krisenstabes für Tierseuchen, bedauere, dass Polen keinen festen Zaun an Oder und Neiße bauen will. Sie sagte gegenüber dem rbb: "Wir können niemanden zwingen. Wir sind mit der EU-Kommission im Gespräch, ob sie vermittelt tätig werden könnten." Außerdem überlegten sie, inwieweit Maßnahmen ergriffen werden könnten, die dem ähnlich seien, so Kasch.