Klima-Ausschuss in Strausberg (Märkisch-Oderland) - Aktivistinnen kämpfen fürs Klima in der Kommune

Audio: Antenne Brandenburg | 27.05.2021 | Marie Stumpf | Bild: Marie Stumpf/rbb

27.05.21 | 12:44 Uhr

Vermehrt beschäftigten sich Kommunen mit dem Klimaschutz. So haben diese Woche Aktivisten von Fridays for Future im Strausberger Klimaausschuss (Landkreis Märkisch-Oderland) vorgesprochen. Sie beschäftigen sich damit, wie Umwelt- und Klimaschutz vor der Haustür umgesetzt werden können.



Mit Klima-Manager gegen CO²

Emma Lou Busch und Louisa Mohr sind bereits seit einigen Jahren in der Klima-Bewegung Fridays for Future aktiv. Beide wohnen in Strausberg, sind 19 und 18 Jahre alt und machen sich Sorgen um die Zukunft. "Es ist die Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder, und dass sie auf unserem Planeten noch ein Leben haben können", sagt Louisa. Dafür wollen die beiden Frauen kämpfen und wurden als Gäste zum Klima-Ausschuss eingeladen. Vorausgegangen war eine Demonstration der Fridays-for-Future Ortsgruppe vor mehreren Wochen. Mit Plakaten und Transparenten hatten sie vor einer vorangegangenen Sitzung für mehr Einsatz beim Klimaschutz protestiert. Ihr Ziel ist, dass Strausberg bis zum Jahr 2035 unter anderem mit einem neuen Klimaschutz-Konzept klimaneutral werden soll, und nicht erst bis 2045.

Um das zu erreichen, fordern sie einen Klima-Manager für die Stadt, der die Maßnahmen in Strausberg entsprechend im Auge behalten soll. "Ein Ansatz wäre zum Beispiel der Bausektor", erklärt Emma. "So sollten Materialien, die dort verwendet werden, nicht klimaschädlich sein. Also dass etwa kein Beton mehr verwendet wird. Wir stellen uns das wie eine Art Checkliste vor, wodurch wirklich garantiert werden kann, dass jeder Ausschuss nur noch nachhaltige Entscheidungen trifft."

Bürgermeisterin: klein beginnen, groß umrahmen

Zumindest die Idee eines Klima-Beauftragten ist in Strausberg schon in der Planung, heißt es am Dienstag vom städtischen Klima-Ausschuss auf Anfrage des rbb. Doch wenn es um andere konkrete Ideen zur Treibhausgaseinsparung geht, sind die Ausschussmitglieder zögerlicher. Strausbergs Bürgermeisterin Elke Stadeler (parteilos) beteiligte sich kaum an der Diskussion, sagt aber im Anschluss an die Sitzung: "Man muss das erst einmal ein bisschen sacken lassen. Wenn, dann sollte es etwas sein, was mit kleinen Maßnahmen beginnt und vielleicht mit großen Maßnahmen umrahmt wird und so auch glaubwürdig ist. Ich habe jetzt keinen Plan zu sagen: 'Morgen rette ich Strausberg und übermorgen die ganze Welt.' Nein, den Plan habe ich noch nicht."

Eine spontane Idee hat Bürgermeisterin Stadeler aber doch noch. So spricht sie sich dafür aus, Ampeln im Stadtverkehr abzulösen und beispielsweise durch Kreisverkehre zu ersetzen. Damit soll der Verkehr fließender und gleichzeitig der Stromverbrauch reduziert werden. "Da sind schon Sachen machbar."

Fortsetzung folgt

Am Ende steht der Wunsch der Lokalpolitiker nach mehr Zusammenarbeit mit Fridays for Future. Die Ausschuss-Vorsitzende Helga Burghahn versprach in der Sitzung am Dienstag: "Ihr seid heute nicht das letzte Mal hier gewesen". Und auch Bürgermeisterin Elke Stadeler lädt zu erneuten Treffen ein. Emma und Louisa nehmen die Angebote gerne an. Doch ihr Resümee des Ausschusses fällt durchwachsen aus. "Grundsätzlich freut es mich, dass sie an einer Zusammenarbeit und unseren Ideen interessiert sind", sagt Emma Lou Busch. "Was jetzt aber wichtig ist, ist, dass das nicht nur leere Worte bleiben, sondern wirklich geprüft wird, wo wir uns einbringen können. Enttäuschend ist aber, dass auf einen Reduktionspfad oder das Netto-Null-Ziel nicht eingegangen wurde."