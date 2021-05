dpa/P. Pleul Audio: Antenne Brandenburg | 25.05.2021 | Sarah Schiwy | Bild: dpa/P. Pleul

Interview | Landesbergbauamt zum Helenesee - "Der Bergmann ist davongerannt und hat alles stehen und liegen lassen"

25.05.21 | 18:48 Uhr

Die Ufer des Helenesees sind ins Rutschen gekommen, das Areal musste gesperrt werden. Wie kann es jetzt weitergehen mit dem wichtigen Naherholungsgebiet? Und wie konnte es soweit kommen? Der Chef des Bergbauamts Sebastian Fritze erklärt es.



rbb|24: Der Frankfurter Helenesee ist seit Pfingsten für Besucher nach Ufer-Rutschungen gesperrt. Verantwortlich soll der stark gesunkene Wasserspiegel des Sees sein. Da das Landesamt für Bergbau und Geologie (LBGR) nicht abschätzen kann, was noch passiert, muss alles genau begutachtet werden. Wann kann in dem See wieder gebadet werden?

Sebastian Fritze: Wenn ich Ihnen das genau sagen könnte, wäre ich gottgleich und hätte einen anderen Job. Spaß beiseite. Wir wissen es wirklich nicht. Wir machen jetzt mit einem Gutachter weiter und sehen zu, dass wir uns zumindest vordergründig die Strandbereiche angucken, damit wir bestimmte Abschnitte wieder freigeben können. Das braucht aber etwas Arbeit. Das ist auch nicht ganz ungefährlich mit diesen alten Tagebau-Restseen. Ich hoffe, dass es beim Helenesee nicht so schlimm wird. Wir haben einen Gutachter draußen gehabt, der die Bewertung erstellt hat, die uns zu den aktuellen Schritten genötigt hat. Und wir machen jetzt auch mit dem Gutachter weiter und sehen zu, dass wir uns zumindest vordergründig die Strandbereiche angucken.

Der Erdrutsch im März war ja nicht das erste Anzeichen dafür, dass etwas am Helenesee nicht stimmt. Süd- und Ostufer waren schon vorher gesperrt. Sind in der Vergangenheit Fehler gemacht worden, was den See angeht? Man hätte damals zu tiefsten DDR-Zeiten, bevor man das Ding mit Wasser volllaufen lässt, eine geotechnische Sanierung machen und für die Endnutzung auslegen müssen. Man muss immer die Historie sehen, die dahintersteckt. Der ehemalige Braunkohletagebau Grube Helene ist in den 1950er Jahren aufgegeben worden. Der Bergmann ist davongerannt und hat alles stehen und liegen lassen. Dann ist das Ding voll Wasser gelaufen und dann hat der Nächste gesagt: 'Das ist ein schöner See. Da machen wir einen Badestrand dran.' Da hat man dann in den Oberflächenbereichen etwas abgeschoben, bisschen etwas profiliert, damit es einigermaßen für die Badenutzung passt. Zu diesen Zeiten waren Themen wie Setzungsfließ-Gefahr, die erst in den 80er Jahren erforscht wurden, noch gar nicht bekannt. Dann ist man in die Nutzung des Sees gegangen.

Es geht eine Entwicklung dahin, dass diese Böschungen sich durch Erosion, durch Umlagerungen, Wind- und Wellenschlag und Grundwasserverhältnisse auch verändern. Es hat nie eine Abnahme oder eine wasserrechtliche Genehmigung gegeben. Es gibt nach meinem Kenntnisstand keine Standsicherheits-Einschätzung für die Böschung, mit Blick, dass es eine Böschung eines Sees sein soll. Da sind viele Fragen offen bis hin zu dieser unglücklichen Situation, dass der See vom Bergbau in DDR-Zeiten über Zwischenbesitzer dann bei der Stadt Frankfurt (Oder) gelandet ist. Die Stadt ist als Flächeneigentümer für den See verantwortlich und wahrscheinlich aus dem Bergrecht rausgegangen - wir hatten ihn zumindest nicht in der Überwachung. Dann hat man diesen Helenesee - weil er halt so schön ist - irgendwie etwas vergessen.

Grund für das Absacken soll der extrem niedrige Wasserstand des Sees und in der Folge der geringere Druck auf den Seeboden sein. Könnte man das Wasser nicht einfach nachfüllen? Zum Beispiel aus der Oder oder anderen Quellen?



Wenn es auf den Wasserstand abzielt, können Sie nur mit einer Trommel um den Baum laufen und nach Regen rufen. Wir haben drei Jahre Trockenperiode in Folge. Das Problem mit den Wasserständen ist in vielen anderen Seen bekannt. Und wo wollen wir das Wasser hernehmen? Es gibt keine Beileitungen für den Helenesee. Wenn man Wasser aus der Oder herüberkriegen will, wird es ganz schön utopisch. Mit solchen Mitteln, wie man es auf dem Pinnower See macht, dass man den Grundwasserleiter anzapft, ist das grenzwertig, um den Oberflächen-Wasserkörper zu stützen. Wenn ich das auf den Helenesee hochrechne, der mit 250 Hektar wesentlich größer ist, und ich dort den Wasserstand um nur einen Meter erhöhen will - mit der Maßgabe, dass es über das Grundwasser wieder wegläuft – wäre das eine riesige Pump-Kapazität und hätte physikalische Grenzen.

In einer Anfrage der Grünen, wie Grundwasser-Neubildung in der Gegend gefördert werden kann, antwortet die Stadt mit Maßnahmen wie Flächenentsieglung, Verminderung von Flächerversieglung oder Waldumbau. Wäre das erfolgsversprechend? Das kann man alles tun, wenn man 20 Jahre warten will. Der Kiefernwald verbraucht mehr, anderer Wald weniger Wasser. Sie können den Wald auch ganz abholzen, aber das sieht auch nicht schön aus. Ich muss hier vor Aktionismus warnen, wenn man Hals über Kopf denkt, am Helenesee das Klima zu retten. Der Zustand jetzt ist eine Tatsache. Das hat viele Ursachen, aber die Hauptursache dafür, dass wir den Strandabschnitt gesperrt haben, ist nicht nur, dass der Wasserstand abgesunken ist, sondern dass es sich um einen ehemaligen Braunkohle-Tagebau handelt, der keine Sanierung erfahren hat.

Ist der Helene-See noch zu retten? Die Helene ist zu retten, klar! Es ist die Frage mit welchem Aufwand, welchem Zeithorizont und mit welchem Eingriff in das Umfeld. Das müssen die Gutachten bringen. Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Es wird dort weitergehen. Das ist nicht die Frage, sondern das Wann und Wie. Anfang kommender Woche soll es die nächste Vor-Ort-Begehung an der Helene geben. Dann spreche ich im Frankfurter Hauptausschuss und es sollen nächste Schritte besprochen werden, wie es weiter gehen soll. Dann wissen vielleicht die Gutachter auch schon mehr. Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Tony Schönberg für Antenne Brandenburg. Der Text ist eine redigierte und gekürzte Fassung. Sendung: Antenne Brandenburg, 21.05.2021, 15:40 Uhr