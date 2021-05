Märkisch-Oderland setzt damit bewusst auf ein dezentrales Konzept, sagt Landrat Gernot Schmidt (SPD) am Freitag gegenüber dem rbb. "Das Konzept packt an einem Punkt an, wie den Parks der Gutshäuser und einer lebendigen Gartenkultur. Es wird oft vergessen, dass wir, was gärtnerische Produkte und Pflanzen angeht, schon immer eine Weltoffenheit in der Mark Brandenburg hatten. Wer die Seele eines Volkes kennenlernen will, der muss in die Fläche, Dörfer und die Kleinstädte. Und wer die Menschen kennenlernen will, muss in die Kultur des ländlichen Raumes eintauchen." Schmidt verweist auf die Vielfalt seines Kreises. So sei vor allem in den vergangenen Jahren viel Neues entstanden. Dabei bezieht sich der Landrat etwa ökologischen Landbau-Projekte.