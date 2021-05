Touristen-Ansturm auf die Märkisch Schweiz - Buckow sucht Ideen gegen den Auto-Rappel

Antenne Brandenburg | Bild: Antenne Brandenburg/Katrin Marx

20.05.21 | 17:09 Uhr

Verwinkelte Gässchen, historische Bauten, Seepromenade vor waldigen Hügeln: Schon Bertolt Brecht zog es nach Buckow in die Märkische Schweiz - und jetzt durch Corona auch immer mehr Touristen. Die Anwohner fühlen sich von den Autos gestört.

Im Corona-Sommer 2020 haben wohl die meisten Berliner und Brandenburger aufgrund der Reisebeschränkungen ihren Urlaub in der eigenen Region verbracht. Und auch in diesem Jahr sind die Aussichten für Erholungssuchende in vielen Fällen noch mehr als vage: Eine Reise ins Ausland ist für alle Ungeimpften und Ungenesenen oft noch immer mit Quarantäne verbunden. So bleiben auch in diesem Jahr die Erholungsgebiete der Mark eine attraktive Alternative. Dazu zählt beispielsweise auch Buckow in der Märkischen Schweiz (Märkisch-Oderland). Doch da wird es langsam voll - vor allem was die Straßen und Parkplätze angeht.

Dicke Luft im Kurort

Swantje Wandt lebt seit sechs Jahren in Buckow, in einem Haus fast direkt in der Innenstadt. Ein schönes Fleckchen zum Leben, wäre da nicht die zahlreichen Fahrzeuge, die sich durch die Straßen und Gassen drücken. "Am Wochenende kann man hier nicht atmen. Alles steht voll mit Motorrädern und die lassen oft ihre Motoren laufen."

So sieht das auch ihre Freundin und Nachbarin, Tatjana Morawietz. Die Parkplätze in der Innenstadt seien an Wochenenden und sonnigen Tagen regelmäßig überfüllt. Seit Corona habe sich die Lage noch verschlimmert. "Buckow wird seit Corona überrannt - hauptsächlich von Berlinern - und die Parkplätze reichen hinten und vorne nicht." Deshalb fordert Morawietz ein Parkplatz-System, durch das die Besucher ihre Autos außerhalb der Ortschaft stehen lassen.

Autos können draußen bleiben

Die Parkplätze außerhalb der Stadt erweitern und bei den Gästen bekannter machen - diese Idee hatte Buckows Bürgermeister Thomas Mix (SPD) auch schon. Platz gäbe es dafür genug, meint er. "Wir haben Möglichkeiten am Weinbergsweg, wo deutlich über 100 Parkplätze entstehen könnten", sagt Mix. "Und wir haben einen wenig genutzten Parkplatz am Ortseingang aus Richtung Waldsieversdorf, der einfach besser genutzt werden müsste."

Funktionieren könnte das über ein Parkleitsystem. Und es gibt noch mehr Ideen für Anreize zum Draußen-Parken: Dazu zählen etwa Halteverbotszonen am Marktplatz und kein Umsonst-Parken mehr in der Innenstadt, sagt Mix. "Parkschein-Automaten sind sehr teuer und vielleicht wollen wir gleich in die Neuzeit starten und das dann gleich digital machen."

Diese Vorschläge will der Bürgermeister noch vor der Sommerpause in der Stadtverordnetenversammlung zur Abstimmung bringen. Allerdings ist jetzt schon klar, dass es dafür keine finanzielle Förderung von Kreis und Land geben wird. Offen bleibt bis jetzt auch die Frage, wie die Touristen von den teilweise bis zu zwei Kilometer entfernten Außenparkplätzen in die Innenstadt kommen sollen. Anwohnerin Tatjana Morawietz jedenfalls hat hierzu schon Ideen: "Im Ideal gebe es dafür ein Elektro-Busshuttle oder eine Pferdekutsche. Die könnte alle zwei Stunden die Leute, die nicht so gut zu Fuß sind, in die Mitte von Buckow holen." Kurzfristig Lösungen sind aber erstmal nicht abzusehen, und so werden sich vermutlich auch über Pfingsten zahlreiche Ausflügler in der Kurstadt tummeln. Sendung: Antenne Brandenburg, 20.05.2021, 14:40 Uhr