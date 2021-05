rbb / Franziska Hoppen Audio: Antenne Brandenburg | 18.05.2021 | Franziska Hoppen | Bild: rbb / Franziska Hoppen

Märkisch-Oderland - Rüdersdorfer Schüler basteln Roboter für Weltmeisterschaft

19.05.21 | 15:34 Uhr

Aus Hunderten Schülerinnen und Schülern in ganz Deutschland haben sich drei Technik-Begeisterte am Heinitz-Gymnasium in Rüdersdorf durchgesetzt. Sie nehmen jetzt an einem weltweiten Roboter Wettbewerb teil. Von Franziska Hoppen

14 Jahre alt ist der Siebtklässler Vincent Fratzscher. Die Programmiersprache C++ beherrscht er – an seinem Tippen auf dem Laptop zu urteilen – ziemlich gut. Auf schwarzem Hintergrund erscheinen Befehle, die ein normaler Nutzer wohl nicht verstehen würde, wohl aber der kleine Roboter, den Vincent Fratzscher gemeinsam mit Abiturient Leonard Gatz und Marius Mann programmiert hat. Prompt rattert der Roboter durch das Klassenzimmer, saugt Plastikbälle in seinen Rumpf und spuckt sie – je nach Farbe – in hohem Bogen in Behälter.

Fünf Roboter treten für Deutschland an

Seit zehn Monaten tüfteln die Jungs, schrauben, sägen, kleben, tippen und programmieren. Fünf Roboter haben sie gebaut, bis sie nun das ideale Modell gefunden haben. Damit treten sie an in der Vex World Championship, einem Wettbewerb zwischen weltweit 20.000 Teams aus 50 Ländern. Deutschland vertreten – nach einer Vorauswohl von Hunderten Schülerinnen und Schülern - lediglich fünf. Drei davon sind Vincent, Marius und Leonard, aus dem Heinitz-Gymnasium in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland). Sie treten an in der Kategorie "High School". Ihr Lehrer und Robotik-AG-Betreuer Veikko Perl zeigt sich mächtig stolz: "Wir sind das beste High-School-Team Deutschlands, haben unter anderem gewonnen gegen Mannschaften, die aus reinen Informatik-Studenten bestanden."

Aufgaben rund um Probleme und Geschicklichkeit

Weltweit erhalten alle Teams dieselbe Aufgabe: Die Roboter müssen eine gewisse Anzahl an Bällen auf eine bestimmte Weise sortieren. Dafür gibt es Punkte. Auch für die Schnelligkeit. Einmal muss der Roboter die Aufgabe allein lösen, dabei helfen ihm Kameras, Sensoren und ein Koordinatensystem, das die Jungs gebaut haben. Das zweite Mal steuern die Jungs per Controller, auch die haben sie programmiert.

Vorbereitung für spätere Berufswünsche

Bis zu 20 Stunden pro Woche investieren die drei schon mal - zusätzlich zu ihrem Unterricht. Wegen einer Abiturprüfung am Morgen hat Leonard nur drei Stunden geschlafen. Abends schraubt er trotzdem weiter. Wirtschaftsingenieur will er mal werden. Auch Vincent macht die viele Arbeit nichts aus. "Es ist schön zu sehen, dass eine Idee die man schon vor Monaten hatte endlich im entscheidenden Lauf funktioniert", sagt er. "Selbst wenn es in den Tests nicht funktioniert, aber im Wettbewerb, dann ist das beeindruckend." Er möchte später als Programmierer arbeiten, Marius Physik studieren. Die AG sei eine gute Vorbereitung. Nicht zuletzt dürften auch die Englisch-Noten der Jungs profitieren. Teil des Wettbewerbs war es, die Funktionsweise und Fähigkeiten ihres Roboters in einem zehnminütigen Interview zu erklären. "Das war in einer fremden Sprache und mit Maske echt schwierig und ich bin mir nicht sicher, ob wir das gut erklären konnten. Aber vorab sollten wir auch eine Arbeit schreiben, auf Englisch. Und die erklärt ganz genau, was der Roboter kann", sagt Vincent Fratzscher.

Unterstützer für die Finanzierung gesucht

Veikko Perl betreut die AG seit zwanzig Jahren. Er hat sich in den vergangenen Wochen den einen oder anderen Abend hier, in Raum 208, um die Ohren gehauen. "Es macht einfach Spaß. Es geht nicht um das dicke Geld und den dicken Gewinn. Einfach nur ums Dabeisein." 500 Dollar ist die Teilnahmegebühr der Weltmeisterschaft. Auch die Utensilien, etwa Bälle und Roboter-Teile, müssen die Teilnehmer vorab kaufen." Da müssen wir immer suchen, wer uns da unterstützt," sagt Veikko Perl - und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: "Elon Musk wäre da vielleicht der richtige Mann. Die Kinder der Tesla-Mitarbeiter werden früher oder später auch an diese Schule kommen. Das wird sich bis hierhin ausbreiten. Vielleicht kriegen wir Musk dann rum." Auch Leonard denkt beim Stichwort Tesla kurz nach, immerhin ist die künftige Fabrik gerade einmal 15 Minuten mit dem Auto entfernt. "In der Zukunft kann man da vielleicht schon mal arbeiten. Aber noch sind wir Schüler. Also sicher ist das noch nicht." Erstmal wollen sich die Jungs jetzt auf die WM vorbereiten. Ihr wichtigstes Spiel steht am Freitagabend an, das Finale ist dann für Samstagnacht ab 0:30 Uhr angesetzt. Wegen Corona findet alles nur online statt.

Sendung: Antenne Brandenburg, 18.05.2021, 15:40